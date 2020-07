Miljard euro extra voor eventuele tweede golf of voor steun aan Brussels Airlines

De federale overheid zet een miljard euro extra opzij voor uitgaven die nodig zouden zijn mocht er een tweede golf van het coronavirus uitbreken. De Kamercommissie Begroting heeft daarvoor woensdagmorgen het licht op groen gezet. De middelen kunnen ook gebruikt worden voor een eventuele steun aan luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines.

De begrotingsaanpassing komt er om kort op de bal te kunnen spelen. Over iets meer dan een week is het parlement met vakantie en de regering wil niet voor verrassingen komen te staan wanneer er dringende uitgaven moeten gebeuren.

Omdat de regering al anderhalf jaar niet beschikt over een parlementaire meerderheid, wordt er gewerkt met een noodbegroting, die per kwartaal door het parlement moet. Vanwege de coronacrisis is die noodbegroting al een paar keer bijgewerkt. Om dringende uitgaven - zoals voor beschermingsmateriaal of coronatesten - te kunnen doen, is er dit jaar al twee maal een miljard extra toegekend aan de “interdepartementale provisie”, een soort enveloppe voor onverwachte kosten. Dat begrotingspotje wordt ook aangewend voor het uitvoeren van bepaalde beslissingen van de “superkern”, het overleg van de regering met de partijen die de volmachten hebben gesteund.

Het nieuwe extra miljard aan kredieten kan ook aangewend worden voor steun aan Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij zou 300 miljoen euro nodig hebben om te kunnen overleven.