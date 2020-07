Sterkste stijging huizenprijzen eurozone in 13 jaar

De huizenprijzen in de eurozone zijn in het eerste kwartaal van dit jaar aan het sterkste tempo gestegen sinds het tweede kwartaal van 2007. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat namen de prijzen gemiddeld met 5 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging sinds het tweede kwartaal van 2007.

Eurostat stelt dat de cijfers niet zijn beïnvloed door de lockdownmaatregelen in Europese landen die in het eerste kwartaal, dat loopt van begin januari tot eind maart, ingingen.

In de gehele Europese Unie was een stijging met 5,5 procent te zien. Binnen de lidstaten van de EU stegen de prijzen het sterkst in Luxemburg (+14 procent), gevolgd door landen als Slowakije, Estland, Polen en Portugal. In Hongarije daalden de prijzen. In België stegen de prijzen in het eerste kwartaal met 3,6 procent op jaarbasis.