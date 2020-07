Rellen in Ethiopië van vorige week eisten zeker 239 levens

De voorbije week zijn in Ethiopië zeker 239 doden gevallen bij betogingen en geweld. Dat blijkt uit de cijfers die de Ethiopische politie woensdag publiceert. Aanleiding voor de betogingen was de moord op de populaire zanger Hachalu Hundessa.

De moord op Hundessa heeft de etnische verhoudingen binnen het diverse Ethiopië opnieuw op scherp gezet. Net als premier Abiy Ahmed, die vorig jaar nog de Nobelprijs voor de Vrede won, is Hundessa afkomstig uit Oromia. De Oromo’s, de grootste bevolkingsgroep in Ethiopië, werden jarenlang buitenspel gezet, maar hebben nu met Abiy de macht in handen. Zijn traditionele achterban vindt echter dat hij te weinig voor hen betekent.

Het was voor het eerst sinds Abiy in 2018 aan de macht kwam, dat er zo’n zwaar geweld ontstond. Hundessa werd gezien als een vaandeldrager voor de Oromobevolking. Hij werd op 29 juni door onbekenden doodgeschoten in Addis Abeba.

Autoritair systeem hervormen

Dit geweld toont de kwetsbaarheid aan van de democratische transitie die werd ingezet door Abiy. Hij probeert een bijzonder autoritair systeem te hervormen, maar opende zo ook de deur voor etnisch geweld dat het moeilijke evenwicht tussen de gemeenschappen in het federale Ethiopië dreigt te verstoren.

Onder de doden waren meer dan 200 burgers. Er kwamen ook 14 leden van de ordediensten om. Volgens de autoriteiten kwam een deel om bij de repressie door de ordediensten, terwijl ook bij schermutselingen tussen leden van verschillende gemeenschappen doden vielen. Er werden 3.500 mensen opgepakt. “Het ging om elementen die tegen de vrede gekant zijn”, aldus een politiewoordvoerder. “Ze hebben aanvallen uitgevoerd en gebruikten de dood van een artiest als voorwendsel om met geweld het grondwettelijk systeem te ontmantelen.”

De hoofdstad ligt niet in Oromia, maar ongeveer het hele gebied rond de hoofdstad maakt wel deel uit van die regio.

