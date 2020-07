Rode Duivels oefenen in november tegen Zwitserland, Oranje tegen Spanje

De Rode Duivels spelen op woensdag 11 november (20u45) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een oefeninterland tegen Zwitserland, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag bekend.

Later in die week volgen er twee interlands in het kader van de Nations League: tegen Engeland (zondag 15/11 om 20u45 in Brussel) en Denemarken (woensdag 18/11 om 20u45 in Brussel).

De Europese Voetbalconfederatie UEFA besliste onlangs dat de wedstrijden die in het voorjaar niet konden doorgaan, een plaats zouden krijgen op de internationale kalender in oktober en november. Eind maart was er voor de Rode Duivels een stage in Qatar voorzien, met oefeninterlands tegen Portugal en Zwitserland. Vicewereldkampioen Kroatië was het vierde deelnemende land, maar tegen hen was er geen interland gepland. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kon het lucratieve toernooi echter niet doorgaan.

De oefeninterlands voor oktober en november hoeven niet noodzakelijk tegen dezelfde tegenstanders te zijn als de wedstrijden die in het voorjaar gepland stonden. Voor de oefeninterland in oktober zoeken de Rode Duivels momenteel nog een sparringpartner.

Oranje tegen Spanje

Het Nederlands elftal speelt woensdag 11 november een oefenwedstrijd tegen Spanje. Oranje ontvangt de ploeg van bondscoach Luis Enrique in de Johan Cruijff Arena.

Het Nederlands elftal zou eigenlijk op 29 maart al tegen Spanje oefenen. Dat was niet mogelijk vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers komen begin september weer bij elkaar voor de thuisduels met Polen (4 september) en Italië (7 september) in de Nations League. Ook die worden in de Johan Cruijff ArenA afgewerkt.

Vier dagen na het oefenduel met Spanje komt Bosnië-Herzegovina naar Amsterdam voor een groepsduel in de Nations League. De KNVB is nog op zoek naar een sparringpartner voor een duel op 7 of 8 oktober. In dat duel wil Oranje zich voorbereiden op de uitduels met Bosnië-Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober).

Oranje sluit de groepsfase van de Nations League op 18 november af met een uitwedstrijd tegen Polen. De KNVB hoopt dat er veel supporters aanwezig kunnen zijn bij de thuiswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de huidige richtlijnen zijn er fans welkom, zolang ze anderhalve meter afstand van elkaar nemen. Die regels worden mogelijk nog versoepeld.