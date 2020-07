Advocaat van Netanyahu in corruptieproces stapt op

Een advocaat uit de verdediging van Benjamin Netanyahu, in het corruptieproces tegen de Israëlische premier, is woensdag opgestapt. Binnen elf dagen staat de tweede sessie van het proces op de planning.

Advocaat Micha Fetman stapte op nadat dinsdagavond het verzoek van Netanyahu afgewezen werd om financiële steun te krijgen van magnaat Spencer Partrich. Het zou gaan om een bedrag van 10 miljoen shekels (ruim 2,5 miljoen euro). Maar omdat Partrich op de getuigenlijst staat van het aankomende proces, is er sprake van een belangenconflict en kreeg Netanyahu nul op het rekest.

Fetman gaf geen verdere commentaar over zijn vertrek. Volgens Israëlische media zou de advocaat vrezen om, na de afwijzing van het verzoek van Netanyahu, niet meer betaald te worden.

De regeringsleider moet zich verantwoorden voor corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. Eind mei werd het proces in Jeruzalem na een uur verdaagd. Op de zitting vroegen de advocaten van de premier verscheidene maanden tijd om het bewijsmateriaal tegen de eerste minister te bestuderen. Het parket vroeg of getuigen snel gehoord konden worden. De drie rechters zeiden dat ze deze verzoeken zouden bekijken en verdaagden de zitting.