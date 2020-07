Kamercommissie zet licht op groen voor verbod op plastic zakjes voor eenmalig gebruik

De Kamercommissie Klimaat heeft woensdag een verbod op wegwerpplastic en plastic zakjes voor eenmalig gebruik goedgekeurd. Een wetsvoorstel van de PS kreeg de steun van sp.a, Ecolo-Groen, PVDA en MR. Alvorens het definitief groen licht kan krijgen in de plenaire Kamer, moet de tekst eerst het fiat krijgen van Europa.

Europa besliste in 2018 een reeks kunststofproducten voor eenmalig gebruik te verbieden. “Met dit voorstel dat verder gaat dan de Europese richtlijn, willen we ons land in de Europese kopgroep in de strijd tegen plastic voor eenmalig gebruik plaatsen”, zegt Malik Ben Achour (PS), die mee de pen vasthield. “De tekst is evenwichtig en pragmatisch: hij verbiedt niet alle plastic en moedigt het gebruik van alternatieven aan.”

Uitzondering voor vuilnisophaling en zakjes voor medisch gebruik

Ook Barbara Creemers (Ecolo-Groen) reageert tevreden. “Met dit voorstel bestrijden we zwerfafval en onnodig plastic en zetten we een belangrijke stap richting circulaire en zero waste-samenleving”, luidt het.

Ze merkt op dat er in Wallonië en Brussel al geen plastic zakjes meer gebruikt mogen worden. “De tijd is rijp om de verkoop van plastic zakjes in heel België te verbieden. Hierop zijn er uiteraard een paar uitzonderingen, zoals de zakken voor vuilnisophaling en plastic zakjes voor medisch gebruik. Toch is dit een mooie doorbraak. Want zowel supermarkten als consumenten tonen aan dat we perfect zonder die plastic zakjes voor eenmalig gebruik kunnen.”

Het groene parlementslid onderstreept het gevaar van plastic in het milieu. “Heel veel mensen zijn zich bewust van de impact van wegwerpplastic. Met dit initiatief maken we nu een structureel verschil en wordt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de consument gelegd”, besluit Creemers.