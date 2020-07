Zlatan Ibrahimovic streelt zijn eigen ego na stunt tegen Juventus: “Ik ben voorzitter, speler en trainer in één persoon”

Milan zette dinsdag een 0-2-achterstand om in een 4-2-stuntzege tegen koploper Juventus. Zlatan Ibrahimovic scoorde de aansluitingstreffer vanaf elf meter en liet na afloop nog eens zien dat hij een speciale kerel is. “Ik ben voorzitter, speler en trainer in één persoon! Het is alleen jammer dat ik uitsluitend word betaald als speler”, aldus de Zweed.

Juventus kwam dankzij Adrien Rabiot en Cristiano Ronaldo op wat een geruststellende voorsprong leek, maar dankzij drie doelpunten op korte tijd bogen de Rossoneri de scheve situatie om.

“Als ik hier al vanaf het begin van het seizoen had gespeeld, dan hadden we de titel gewonnen”, sneerde Ibrahimovic. “Of ik ga blijven? We zullen zien. Ik kan me nog een maand amuseren. Het is een vreemde situatie op dit moment, eentje die we niet kunnen controleren. Maar ik amuseer me hier in Milaan. Ik ben dan wel 38 jaar en heb niet meer de fysiek van voorheen, maar ik ga er slim mee om. Ik probeer geen dingen meer die ik kon op m’n 20ste. Als ik geen verschil meer kan maken, ga ik niet voor mascotte spelen. Ik wil mijn team kunnen helpen.”