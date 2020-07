Akkoord over verplichte quarantaine na vakantie: regering vaardigt reisverbod uit voor bepaalde gebieden

De verschillende regeringen van dit land hebben eindelijk een akkoord bereikt over de verplichte quarantaine voor wie op vakantie is geweest in een risicogebied. Er zal gewerkt worden met kleurcodes: wie terugkeert uit een rood gebied, moet verplicht getest worden en moet in quarantaine. Voor bepaalde gebieden komt er zelfs een formeel reisverbod.

Er komt een verplichte test en gedwongen quarantaine voor wie terugkeert uit een gebied waar een nieuwe uitbraak van corona is. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) besliste maandagavond om zo’n verplichting in te voeren, maar er was lang politiek overleg nodig om de verschillende regeringen op één lijn te krijgen. Dat moest om te vermijden dat wie terugkeert in Vlaanderen, Wallonië of Brussel een andere behandeling krijgt.

LEES OOK. Nieuwe Europese brandhaarden roepen vragen op: is reizen nog wel slim? En waar kunnen we nog heen?

Dinsdagavond vond er al een lange Interministeriële conferentie Volksgezondheid plaats om de violen te stemmen tussen de verschillende regeringen. De verschillende opties werden er uitvoerig besproken, maar tot een akkoord kwam het niet. Dat werd pas woensdagmorgen bereikt, op een Overlegcomité met de verschillende minister-presidenten van het land. Er komen immers verschillende regeringen bij zo’n beslissing kijken: de test en quarantaine zijn de bevoegdheid van de deelstaten, de beslissing welke bestemming hoogrisicogebied een van virologen en de FOD Buitenlandse Zaken.

Kleurcodes

Er is nu beslist om te werken met kleurcodes. Rode zones zijn steden, gemeenten of regio’s die opnieuw in lockdown worden gebracht. De lijst van rode zones kan op basis van advies van virologen en experts van dag tot dag uitgebreid of aangepast worden. Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit. Reizigers die desondanks toch vertrekken zullen na hun terugkeer behandeld worden als hoogrisicocontacten. Dat betekent dat ze verplicht getest en in quarantaine moeten. Wie terugkomt uit zo’n zone zal via de huisarts getest moeten worden. Bij een negatieve test volgt een verplichte quarantaine van negen dagen tot een tweede test.

LEES OOK. Hun koffers stonden al klaar, maar deze Vlamingen hebben toch maar hun reis bijgesteld of geschrapt: “We zouden toch meer stressen dan genieten”

Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een hoog gezondheidsrisico is vastgesteld op basis van objectieve epidemiologische criteria. Voor deze zones raadt België reizen sterk af, maar is er geen formeel verbod. Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om testen en quarantaine te ondergaan.

Voor de groene zones is er geen probleem. Voor deze zones zullen geen bijzondere beperkingen worden opgelegd. Voorzorgsmaatregelen zijn nog steeds van toepassing.

Over de wettelijke afdwingbaarheid van zo’n verplichte quarantaine wordt wel nog gediscussieerd. In de deelstaten moet er alvast een aanpassing van het bestaande decreet komen om ook reizigers als hoogrisicopatiënten te definiëren. Mogelijk gebeurt dat vandaag al tijdens de plenaire zitting in het Vlaamse Parlement.

Toch blijft het mogelijk dat wie met de auto terugkeert uit een rood gebied onder de radar blijft en niet spontaan naar de dokter gaat voor een test. De politici rekenen daarom nog altijd op de burgerzin van iedereen die terugkeert.