Braziliaans president Bolsonaro post video waar hij omstreden middel hydroxychloroquine neemt

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro postte een video online waarin hij het omstreden middel hydroxychloroquine inneemt, een medicijn tegen malaria.

Hij maakte dinsdag bekend dat hij positief testte op het coronavirus. In de video minimaliseert hij zijn diagnose en beweert hij dat hydroxychloroquine voor hem in ieder geval wel blijkt te werken.

Hydroxychloroquine is een populair en goedkoop medicijn dat al sinds de jaren ‘30 wordt gebruikt om aandoeningen als malaria en reuma te behandelen. Het middel kan zware bijwerkingen hebben en onder meer het hart overbelasten. Dit is een probleem bij Covid-19-patiënten, hun hart wordt al belast en kan die extra belasting vaak niet meer verdragen.

Bolsonaro kwam de voorbije maanden vaak in het nieuws omwille van zijn nonchalante houding tegenover het virus. Hij schreef het meermaals af als ‘niet meer als een griepje’, droeg zelden een mondmasker in het openbaar en hield weinig rekening met social distancing. Brazilië is nochtans het op één na zwaarst getroffen land, na de Verenigde Staten. Er zijn maar liefst 1,67 miljoen bevestigde gevallen en ruim 66.800 doden.

bekijk ook

Braziliaanse president Bolsonaro: ‘Door atletisch verleden zou ik niets voelen van besmetting’

Trump zegt dat hij elke dag omstreden hydroxychloroquine neemt