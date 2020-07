Paus Franciscus noemt Libië onvoorstelbare “hel” voor migranten

Migranten ondergaan onuitsprekelijke martelingen in de “hel” die Libië is. Dat heeft paus Franciscus woensdag verklaard. Hij verwierp de pogingen van het Noord-Afrikaanse land om het misbruik te minimaliseren.

Franciscus leidde een speciale misviering waarin hij de zevende verjaardag van zijn bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa vierde. Dat is een van de belangrijkste aankomstpunten van migranten die vanop zee Europa bereiken.

De paus sprak over zijn ontmoeting met Ethiopische migranten daar. Een tolk gaf hem toen een samenvatting van wat de migranten hem vertelden. Toen Franciscus terug in het Vaticaan was, vertelde een Ethiopische vrouw hem dat de tolk “nog geen kwart van de foltering en het lijden” had doorgegeven van de getuigenissen van de mensen.

“Dit is wat er vandaag gebeurt in Libië: ze geven ons een ingekorte versie. We weten dat de oorlog lelijk is, maar we kunnen ons niet inbeelden wat voor hel het daar in de concentratiekampen is”, verklaarde de paus woensdag.

Foltering en slavernij

Mensenrechtenorganisaties en agentschappen van de Verenigde Naties hebben al verschillende keren gerapporteerd dat migranten in Libië illegaal vastgezet worden en mishandeld worden. Het gaat soms zelf over foltering en slavernij.

Het bezoek aan Lampedusa was de eerste reis van Franciscus sinds zijn verkiezing in maart 2013. De paus, die in Argentinië geboren is en de zoon is van Italiaanse immigranten, is altijd opgekomen voor de rechten van migranten.