Groot-Brittannië wil weer wapens leveren aan Saoedi-Arabië

Groot-Brittannië wil ondanks internationale tegenkanting weer wapens leveren aan Saoedi-Arabië. Volgens minister van Internationale Handel Liz Truss is er geen duidelijk risico dat het materiaal misbruikt zal worden in het conflict in Jemen. De oppostie neemt het besluit van de Britse regering op de korrel, net als vredesactivisten.

In Jemen woedt al lange tijd een conflict tussen een door Saoedi-Arabië gesteunde coalitie en Houthi-rebellen, die hulp krijgen van Iran. Dat zorgt voor een van de ergste humanitaire crisissen ter wereld. Een Britse rechtbank zette daarom de wapenuitvoer tijdelijk stop, maar de regering wil het licht nu dus weer op groen zetten.

De oppositie schiet met scherp. Zo noemde Emily Thornberry van Labour de beslissing “moreel onaanvaardbaar”. Ook verschillende vredesbewegingen kanten zich tegen het besluit. “Kinderen in Jemen hebben bescherming nodig, niet meer bommen”, klinkt het bij organisatie Save The Children. Amnesty International heeft het dan weer over een “uiterst cynische” beslissing.

Activisten van de Campaign Against Arms Trade spreken van een “morele bankroetverklaring”. Zij lieten weten dat ze advocaten de beslissing van de Britse regering zullen laten onderzoeken.