Mogelijk geval van belangenvermenging bij vzw van stad Brussel

Brussel - Bij de vzw Prosport van de stad Brussel is er in de afgelopen zes jaar mogelijk een geval van belangenvermenging opgetreden. Dat blijkt uit een artikel van de krant De Morgen.

Prosport kent sinds 2014 een aanbesteding toe aan Decoloc voor de vipruimte van het Koning Boudewijnstadion, maar nu blijkt dat de zaakvoerder van Decoloc al die tijd een koppel vormde met een werknemer van Prosport. Brussels schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen) zegt aan Belga dat alle regels van de openbare aanbesteding correct zijn gevolgd.

Als vzw van de stad Brussel is Prosport verplicht om zich te houden aan de regels van een openbare aanbesteding voor het vinden van onder meer een traiteur en interieurinrichting van de vipruimte in het stadion. De opdrachten voor het interieur gaan sinds 2014 naar Decoloc, maar de zaakvoerder van dat bedrijf heeft blijkbaar een relatie met een werkneemster bij Prosport. “De vrouw heeft sinds ik voorzitter ben, niet gewerkt voor Prosport, want ze is langdurig ziek. Ik kende de link niet tussen deze twee mensen”, stelt Hellings.

Enkele weken geleden keurde het schepencollege een nieuwe aanbesteding voor Decoloc goed, maar daar zijn geen fouten gemaakt verduidelijkt schepen Hellings. “De aankoopcentrale van de stad Brussel heeft deze procedure uitgevoerd. De beslissing is dan genomen door de raad van bestuur van Prosport en dus niet door de directeur of een individuele werknemer. Alle regels van de openbare aanbesteding zijn gevolgd”, verduidelijkt de sportschepen.