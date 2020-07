Defensie verkoopt 25 Alpha Jet-toestellen door aan Canadese Top Aces

Het ministerie van Defensie heeft 25 Alpha Jet-trainingstoestellen verkocht aan Top Aces, een Canadese firma die gespecialiseerd is in opleidingen voor (gevechts)piloten. Dat heeft Belga uit verschillende bronnen vernomen. Een bedrag voor de verkoop is niet genoemd.

De 25 Alpha Jets waren door Defensie al in 2018 in de etalage gezet. Nu heeft het Canadese Top Aces de aanbesteding in de wacht gesleept.

Begin dit jaar keerden de laatste 3 Belgische Alpha Jet-toestellen terug uit Frankrijk. Daar zijn ze een vijftiental jaar ingezet geweest voor de opleiding van Franse en Belgische gevechtspiloten.