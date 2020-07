Autobestuurder zwaargewond na klap tegen boom in Geetbets

Geetbets - Op de Kasteellaan in Geetbets is dinsdagavond een autobestuurder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt het Leuvense parket.

De 29-jarige man uit Halen verloor omstreeks 22.50 uur de controle over zijn auto en kwam tegen een boom in een wei aan de zijkant van de straat terecht. De man zat gekneld in zijn auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar intussen zou het levensgevaar geweken zijn.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen komt naar voren dat de bestuurder te snel zou gereden hebben. Er waren ook aanwijzingen van druggebruik. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.