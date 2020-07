Reacties op kalender Jupiler Pro League lopen uiteen: van “loodzwaar begin” tot “spijtig van Club Brugge”

‘The stage is set’. Woensdagmiddag maakte de Pro League de kalender voor het nieuwe voetbalseizoen bekend. Club Brugge - Charleroi is op zaterdag 8 augustus de opener. Dat lokte uiteraard bij alle clubs een reactie uit.

LEES OOK. De kalender is bekend: Club Brugge en Charleroi openen nieuw voetbalseizoen, clash met Anderlecht op 7de speeldag

Roel Vaeyens (Club Brugge): “Pittig begin”

Landskampioen Club Brugge speelt de openingswedstrijd van de competitie op 8 augustus tegen Charleroi. “Een pittig begin”, zegt sportief directeur Roel Vaeyens. “Want de week ervoor spelen we de bekerfinale en de week daarna gaan we op verplaatsing bij KV Mechelen. Maar ook de maand september is zwaar. Dan spelen we tegen Antwerp, Anderlecht en Gent.” Het leidde Vaeyens tot een steek naar kalendermaker Nils Van Branteghem. “Het lijkt wel alsof je ons toch nog graag Play-off 1 wil laten spelen”, zei hij met een kwinkslag.

Op zich heeft Vaeyens geen probleem met het pittige begin. “Door de bekerfinale gaat iedereen scherp en klaar moeten zijn bij het begin van het seizoen. En de jongens zullen ook klaar zijn. Er is veel honger in de groep om de bekerfinale te winnen.”

Een voordeel van een zwaar begin is dat het dan in oktober en november rustiger zou worden. Dan staan onder meer wedstrijden tegen Cercle, Kortrijk, Eupen en STVV op het programma. Net wanneer Club Brugge aantreedt in de groepsfase van de Champions League.

“Maar de ervaring leert dat ook die wedstrijden felbevochten zullen. Er zijn geen eenvoudige wedstrijden meer in de Belgische competitie. Een verre verplaatsing in de Champions League zal zeker een impact hebben op onze competitiematchen.”

Patrick Lips (AA Gent): “Eupen in de sneeuw”

Patrick Lips, directeur communicatie van de Buffalo’s, moest glimlachen toen hij zag tegen welke ploeg de Buffalo’s met Tweede Kerst moeten spelen. Een verplaatsing naar Eupen. “Ik had het wel gedacht want wij spelen altijd tegen Eupen in de winter. Het wordt misschien een witte Tweede Kerst voor ons.”

Op de openingsspeeldag moet Gent al meteen op bezoek bij de Bosuil. “Meteen een zware wedstrijd, maar van de andere kant zal het stadion niet vol zijn. En dat lijkt wel een voordeel, want het Antwerps publiek heeft toch een reputatie.”

De tweede thuiswedstrijd, op 30 augustus, komt Anderlecht op bezoek. Ook die zal vermoedelijk in een (gedeeltelijk) gesloten stadion wordt gespeeld. “Daarna hebben we twee uitmatchen. Die vallen net voor en na onze eerste Europese kwalificatiewedstrijd. De loting daarvoor moet nog gebeuren. Indien die ook op verplaatsing is, zullen we wel een zware maand september kennen”, besluit Lips.

LEES OOK. OVERZICHT. Dit betaalt u voor Belgisch voetbal op Eleven Sports, dat uitpakt met een mobiele studio voor “XXL-wedstrijden”

Erik Gerits (KRC Genk): “Liever anders gezien”

“Dit had toch beter gekund. In de maand augustus hebben we twee topmatchen in ons stadion, tegen Antwerp en Standard. Standard was één van de tegenstanders die we absoluut wilden vermijden. Dat zijn toch wedstrijden die wat publiek kunnen trekken maar dat zal nu beperkt zijn. We hadden het liever anders gezien”, aldus algemeen directeur Erik Gerits. “We gooien niemand ene steen want iedereen moet zijn werk doen. Maar blij zijn we hier niet mee.”

Foto: Photo News

Frank Lagast (KV Mechelen): “Spijtig van Club”

“We beginnen goed met een wedstrijd op Zulte Waregem. Dat was vorig seizoen ook zo en we gingen daar meteen winnen. Dat zien we dus graag gebeuren. Minder aangenaam is dat we de tweede wedstrijd thuis tegen Club Brugge spelen. Ik vind dat heel spijtig voor onze supporters die er dan niet allemaal kunnen bij zijn”, stelt algemeen directeur Frank Lagast. “Hoeveel wel? Dat is niet duidelijk. De Pro League zal pas op 25 juli hun aanbevelingen bekend maken. In augustus zal het weer anders zijn dan in september. 12.000 abonnees die mogelijk geen wedstrijd tegen Club Brugge zien. Dat is spijtig.”

Miguel De Ruyck (Zulte Waregem): “Start met topwedstrijd”

“Net als vorig jaar tegen KV Mechelen beginnen, dat is eigenlijk al een topwedstrijd. Daarna naar Cercle Brugge. We moeten ons stadion zo vol mogelijk proberen te krijgen. De abonnementenverkoop loopt op dit moment goed. Het is nu wachten op de Pro League om te weten hoeveel mensen er mogen komen”, klinkt het bij commercieel directeur Miguel De Ruyck.

Foto: Photo News

Sven Jaques (Antwerp): “Loodzwaar begin”

“Het begin is echt wel loodzwaar”, aldus algemeen directeur Sven Jaques. “Gent thuis, Genk uit, Charleroi thuis en ook nog naar Club Brugge in de eerste vijf wedstrijden. Dan zullen we al meteen weten waar we staan. Vergeet ook niet dat we in die periode, als we de beker niet winnen, ook nog twee Europese wedstrijden in de voorronde hebben. En voor de competitie nog eens een bekerfinale. Dat zijn acht topmatchen in augustus alleen al. Dat is gigantisch zwaar. Maar we zullen klaar zijn. De versterkingen die we nodig hebben, willen we er dan graag bij.”

Marc Vanmaele (Cercle): “Zware dobber”

Net als vorig jaar opent Cercle Brugge met een match tegen Standard. Toen verloor groen-zwart thuis, nu mag het meteen naar Sclessin. “Altijd een leuke maar natuurlijk ook moeilijke partij”, aldus algemeen coördinator Marc Vanmaele. “Eén week later spelen we thuis tegen Zulte Waregem en hopelijk kunnen we dan al wat volk plaatsen. De abonnementenverkoop verloopt sinds de aanstelling van onze nieuwe trainer Paul Clement als een trein. Dat we op derde speeldag op maandagavond naar Sint-Truiden moeten voor een match om 20.45 uur vind ik wel bizar. Ik blijf dit een rare avond vinden, maar soit.”

Cercle wilde de eerste drie speeldagen Club, Anderlecht en Antwerp vermijden. Op de vierde speeldag komt Antwerp op bezoek. “Daar kunnen we ook mee leven”, aldus Vanmaele. “Na de onderbreking is er een nieuwe derby tegen Kortrijk en dan komt Anderlecht op bezoek. De eerste zes wedstrijden zitten er dus drie kleppers bij, publicitair is dit interessant maar sportief worden dit wel zware dobbers. We zullen ons echter wapenen en klaar zijn om beter te doen dan de jongste jaren.”