‘Lachend kakske’ krijgt gezelschap: nieuwe ‘Zeemoji’ op strand eert helden van de zorg

Oostende - Op het strand van Oostende zijn twee nieuwe ‘zeemoji’s’ geplaatst. Het lachend kakske, het hartje, en de lachende smiley krijgen het gezelschap van het spookje en een verpleegkundige met mondmasker. De laatste emoji is een eerbetoon voor de zorgsector.

De stad Oostende haalde vorige zomer tweemaal het (inter-)nationale nieuws. Eerst met de voorstelling van de allereerste ‘zeemoji’s’, verdwaalpalen met emoji’s. Amper vijf dagen later omdat het lachend kakske gestolen werd. Vijf studenten uit het Leuvense hadden na een avondje stappen de verdwaalpaal gestolen. Ze hadden zichzelf echter verraden door op sociale media te pronken met hun buit in hun Oostends vakantieverblijf. Omdat er excuses volgden bij burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en de jongeren later vrijwillig een dag hielpen afval ruimen op het strand, werd de diefstal uiteindelijk als ‘kwajongenstreek’ beschouwd. Sindsdien is het strand van Oostende wel onlosmakelijk verbonden aan de bekende verdwaalpalen.

Omdat de reacties zo enthousiast waren, krijgen het lachend kakske, het hartje, en de lachende smiley nu het gezelschap van een spookje en een verpleegkundige met mondmasker. Die laatste emoji is een eerbetoon voor de zorgsector en toepasselijk in de huidige coronatijden.

“We willen met dit initiatief het bestaande concept van de oriëntatiepalen weer actueel en aantrekkelijk maken voor kinderen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “De zorgsector-zeemoji met mondmasker is een speelse manier om de helden van de zorg te bedanken voor hun werk, maar moet ook zorgen voor een sensibilisering van de vele bezoekers van onze stad om zich aan de richtlijnen te houden.” (Lees verder onder de foto)

De zeemoji met mondmasker is een speelse manier om de helden van de zorg te bedanken voor hun werk, maar moet ook zorgen voor een sensibilisering van de vele bezoekers van onze stad om zich aan de richtlijnen te houden. Foto: dji

Populair bij kinderen

De zeemoji’s werden bedacht door creatief bureau Hurae. "Na het succes van de zeemoji's vorig jaar was het evident om de collectie uit te breiden met een aantal nieuwe symbolen”, zegt business manager Cleo Vandenbosch. “Het spookje is heel herkenbaar en populair bij kinderen. De zeemoji voor de zorgsector ontwikkelden we zelf: zo gaven we een bestaande emoji, namelijk het mannetje met mondmasker, van een kapje dat verwijst naar het verplegend personeel. Op die manier wijzen de nieuwe zeemoji's niet alleen de weg aan verdwaalde kinderen, maar zetten we meteen ook de zorgsector in de bloemetjes voor hun extra inspanningen van de voorbije maanden.”

Medewerkers van de stad Oostende plaatsten de twee nieuwe zeemoji’s woensdag in de gietende regen op hun vaste stek. Het strand is klaar, nu nog opnieuw zomerweer.