Waasland-Beveren betreurt behoud van format en vestigt hoop op BAS

Waasland-Beveren betreurt dat er dinsdag tijdens de algemene vergadering van de Pro League geen meerderheid werd gevonden om het competitieformat van 1A te veranderen naar een formule met achttien ploegen. De Wase club geeft de moed nog niet op. "Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) kan nog steeds het sportieve laten primeren", klinkt het op de Freethiel.

Uit de algemene vergadering van 15 mei, toen beslist werd om na 29 speeldagen een punt te zetten achter de competitie in 1A en daar sportieve gevolgen aan te koppelen, vloeide heel wat onvrede voort. Degradant Waasland-Beveren op kop, maar ook Antwerp, Virton en promotiekandidaat Beerschot startten verschillende procedures op om de beslissingen ongedaan te maken.

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) oordeelde na een Wase klacht echter dat de beslissingen van 15 mei niet disproportioneel waren, en besliste dus niet in te grijpen. Daarmee was alle wind uit de zeilen gehaald van het voorstel van Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. Die opperde om volgend seizoen alsnog met achttien ploegen te starten in 1A om zo alle juridische struikelblokken te omzeilen. Het idee werd voorgelegd ter stemming, maar haalde het niet.

"Waasland-Beveren betreurt de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League", reageert de club. "Het logische voorstel om de eerste voetbalklasse uit te breiden naar achttien ploegen werd gesteund door de meerderheid van de ploegen, maar haalde niet voldoende stemmen en werd dus niet weerhouden."

Zo blijft er nog één strohalm over voor de Waaslanders, die de beslissingen van 15 mei ook aanvochten via het BAS. "We wachten op die uitspraak. Het BAS kan nog steeds het sportieve laten primeren. Die uitspraak wordt eerstdaags verwacht", klinkt het. "Intussen wordt achter de schermen verder gewerkt om een competitieve ploeg te bouwen voor komend seizoen."

Waasland-Beveren startte ook een procedure op bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel tegen de licentietoekenning aan Moeskroen, maar op een uitspraak in dat dossier is het nog wel even wachten.