Vlaamse mestverwerking blijft toenemen

In 2019 heeft Vlaanderen 49,8 miljoen kilogram stikstof uit dierlijke mest verwerkt en geëxporteerd. Dat is een stijging van 5,7 miljoen kilogram stikstof, blijkt uit een bevraging bij de mestverwerkingssector in Vlaanderen. Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) stelde die cijfers woensdag voor in Brugge.

Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de bevraging over het jaar 2019 blijkt dat er 49,8 miljoen kilogram stikstof uit dierlijke mest werd verwerkt. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging met 5,7 miljoen kilogram stikstof. In 2016 werd 42,3 miljoen kilogram stikstof verwerkt. De stijgende trend in de hoeveelheid verwerkte stikstof in Vlaanderen zet zich nog verder. Momenteel zijn er in Vlaanderen 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief. Het grootste gedeelte van de stikstofverwerking werd gerealiseerd door de verwerking en de export van varkensmest.

Van de 49,8 miljoen kilogram stikstof die in 2019 verwerkt werd, was 87 procent afkomstig van de verwerking en export van varkensmest en de verwerking en export van pluimveemest. Daarbij was het aandeel van pluimveemest hoger, omdat er een snellere stijging is van de pluimveestapel. De verwerking en export van runder -en kalfsmest steeg met 6,6 procent ten opzichte van 2017, terwijl ook de import van rundermest is gestegen. De export van ruwe rundermest naar Nederland steeg wel met 6,2 procent. Ook de verwerking van dunne fractie van rundermest is gestegen met 48 procent, net als runderstalmest 4,5 procent.

In Vlaanderen is de biologische mestverwerking waarin stikstof wordt verwijderd uit varkensmest, rundermest of digestaat nog steeds de meest toegepaste techniek. Zo zijn er in 2018 en 2019 nog zes nieuwe biologische mestverwerkingsinstallaties bijgekomen. De tweede meest toegepaste techniek in Vlaanderen is het biothermisch drogen. De voorbije twee jaar kwam er 1 biothermische drooginstallatie bij in Vlaanderen. Daarnaast werden twee totaalverwerkers opgestart in de periode 2018 - 2019.