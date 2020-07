Drie weken geen treinen tussen Dendermonde en Mechelen wegens werkzaamheden

Het treinverkeer op de spoorlijn Mechelen-Dendermonde ligt drie weken stil. De al gestarte moderniseringswerken krijgen een sluitstuk met een facelift van de Jan Bogaertsbrug in Kappelle-op-den-Bos, die woensdag opgestart werd door Infrabel en De Vlaamse Waterweg. Een nieuwe spoorbrug moet de regelmaat van het treinverkeer en de scheepvaart bevorderen.

Door de coronacrisis werden alle niet-essentiële werven van Infrabel stilgelegd. Dat was ook het geval met de al aangevatte moderniseringswerken aan de spoorlijn Mechelen-Dendermonde (L53). Het sluitstuk van die werken is de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos. Na de baanbrug is het nu de beurt aan de spoorbrug om een facelift te ondergaan.

Het merendeel van de elektromechanica van deze brug is op het einde van de levensduur en aan modernisering toe. Vijf storingen veroorzaakten het jongste jaar 3.000 minuten vertraging voor het treinverkeer. In de nieuwe planning wordt tot 26 juli gewerkt door Infrabel, De Vlaamse Waterweg en Tuc Rail.

Infrabel maakt van de gelegenheid gebruik om op de volledige lijn nog andere noodzakelijke vernieuwingswerken uit te voeren. Om dat veilig te kunnen doen is er op de spoorlijn drie weken lang geen treinverkeer mogelijk. Goederentreinen zullen in de mate van het mogelijke omgeleid worden. De NMBS legt vervangbussen in voor het reizigersverkeer. De brug heeft een grote doorvaarhoogte van elf meter, waardoor de gevolgen voor het scheepvaartverkeer beperkt zijn.

Acht kranen van een van de twee schommels van de bovenleiding werden woensdag verwijderd.