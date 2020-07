Johnny Depp ontkent dat hij “monster” is

Op de tweede dag van de rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun heeft acteur Johnny Depp ontkend dat hij een “monster” is. De 57-jarige Hollywoodster beweert ook dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard nooit geslagen heeft.

De zaak gaat over een artikel uit april 2018 waarin Depp een “vrouwenmishandelaar” wordt genoemd. De filmster ontkent dat te zijn en vindt dat de krant deze claim niet hard kan maken. Hij eist een forse schadevergoeding.

Woensdag ging de tweede dag in van de zaak voor een rechtbank in Londen. De advocaat van News Group Newspapers, de uitgever van The Sun, stelde tal van vragen aan Depp over zijn verslaving aan drugs en alcohol en het gebruik van geweld. “Je sloeg haar meer dan eens, want nadat je haar de eerste keer had geslagen, reageerde ze niet, ze staarde je alleen maar aan, en dat maakte je nog bozer”, aldus de advocaat.

De acteur bekende dat hij in maart 2013, na 160 dagen nuchter te zijn gebleven, opnieuw bezweek “aan zijn oude demonen”. Depp ontkende met kracht dat hij Heard zou geslagen hebben, zoals zij zelf beweert.

Nadat hij zich bewust was geworden van zijn daden, zou hij voor het eerst met zijn vrouw hebben gesproken over het “monster” dat in hem zit. “Je alter ego, de persoon die het overnam toen je onder invloed was van alcohol en van drugs.”

“Dat is absoluut niet waar”, reageerde Depp. “En ik heb miss Heard niet aangeraakt.”

Depp en Heard leerden elkaar in 2011 kennen op de set van de film “The Rum Diary”. Zij trouwden in februari 2015. Na vijftien maanden vroeg Heard de scheiding aan en een dag later een straatverbod voor Depp. De scheiding werd in 2017 bekrachtigd, het straatverbod werd afgewezen.

