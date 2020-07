Touroperatoren vragen meer duidelijkheid over kleurcodes: “Wat betekent oranje?”

Reisoperatoren TUI en Subweb vragen zich af wat de kleurcodes voor terugkerende reizigers precies zullen betekenen. “Rood en groen zijn duidelijk, maar hoe zullen ze oranje invullen”, stelt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

Met code rood is het duidelijk dat er in de zone coronagevallen vastgesteld zijn, klinkt het. “In dat geval nemen wij onmiddellijk maatregelen en zullen we geen toeristen naar daar sturen”, verklaart Demeyere. “Bij code groen is er dan weer geen probleem. Maar wat bij oranje?”

De woordvoerder verwijst naar de situatie in het Spaanse Lerida in de regio Catalonië. Daar werd afgelopen weekend een lockdown werd ingesteld na een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen, voornamelijk bij seizoensarbeiders. “Het is logisch dat Lerida zelf een code rood krijgt, maar wordt de regio er rond dan meteen code oranje, terwijl de oorzaak van die stijging bekend is?”, aldus Demeyere.

Ook bij Sunweb hekelen ze de onduidelijkheid. “In Nederland werken ze ook met kleurcodes, maar daar is er duidelijkheid wat die precies inhouden. Code oranje betekent daar een negatief reisadvies. In dat geval laten we de vakantiegangers niet vertrekken naar die regio”, zegt woordvoerder Tim Van den Bergh. Hij stelt dat, los van de kleurcodes die gegeven worden, de touroperator reizen niet zal laten doorgaan als ze een indicatie hebben dat het niet veilig is. “Als vakantiegangers in België of ter plaatse in quarantaine moeten of als stranden of bars gesloten zijn, zullen we ons klanten hun reis laten omboeken of naar alternatieven zoeken”, aldus Van den Bergh.

