KAART. Is ons land voorbereid op lokale lockdowns? “Alarmbellen gingen al af in Wevelgem en Limburg”

Twintig besmettingen per honderdduizend inwoners in de laatste 7 dagen is veilig. Dat zijn de medische experts overeengekomen. Is het in een gemeente hoger, dan gaan de alarmbellen mogelijk af en trekken artsen op onderzoek. In Wevelgem lag dat cijfer deze week 3 keer zo hoog en de alarmbellen gingen ook af. Maar als er straks een lokale lockdown nodig zou zijn, ligt daar nog steeds geen draaiboek voor klaar.