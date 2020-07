Agent die Mawda (2) doodschoot wordt vervolgd voor onvrijwillige doding

Mons - De politieman die twee jaar geleden het Koerdische meisje Mawda (2) doodschoot tijdens een achtervolging op een illegalentransport, zal door de correctionele rechtbank vervolgd worden voor onopzettelijke doding. Dat heeft de raadkamer in Bergen woensdag definitief beslist.

De ouders van Mawda hadden gevraagd dat de man doodslag zou aangewreven worden, of op zijn minst opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg zonder het oogmerk om te doden. Volgens hen had de politieman moeten weten dat zich aan boord van de bestelwagen volwassenen en kinderen bevonden. En had hij dus zijn wapen nooit mogen gebruiken.

Kennes Foto: BELGA

Het Openbaar Ministerie deelde echter de mening van advocaat Laurent Kennes: zijn cliënt heeft die dramatische nacht van mei 2018 zijn wapen niet gebruikt om iemand te verwonden, laat staan te doden. “Hij wist niet dat er mensen in de wagen zaten. Hij heeft zijn wapen bovendien nooit op iemand gericht, hij wou alleen een band van de bestelwagen lek schieten om hem tot staan te dwingen”, aldus meester Kennes.

De bestuurder van de bestelwagen en een medeplichtige worden vervolgd voor kwaadwillige obstructie aan het verkeer met de dood van het kind tot gevolg. En voor gewapende weerspannigheid, aangezien zij hun voertuig als wapen gebruikt hebben om te proberen de politie van zich af te schudden.

De doorverwezen politieman riskeert maximum 5 jaar cel.

