Trump over Kanye West als presidentskandidaat: “Goede oefening voor 2024”

“Het is een goede oefening.” Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag in een interview over de presidentiële ambities van muzikant Kanye West. Die laatste kondigde enkele dagen geleden op Twitter aan dat hij ook in de race naar het Witte Huis stapt.

Volgens Trump is het een goede oefening voor West, maar moet hij zijn echte gooi naar het presidentschap in 2024 doen. De president vindt dat West een “echte stem” heeft, maar dat er nu niet genoeg tijd meer is. Het zijn namelijk nog slechts vier maanden tot aan de presidentsverkiezingen. De Amerikaanse president heeft wel aangegeven dat hij de plannen van de rapper nauw in de gaten houdt.

