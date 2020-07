Grote kraan valt op gebouw in Londen, minstens één gewonde

Een grote kraan is woensdagmiddag neergestort op een gebouw in Londen. Wat er net gebeurd is, is nog niet duidelijk maar volgens buren raakte zeker één iemand gewond.

In Gale Street London is een 20 meter hoge bouwkraan op twee woningen beland. Volgens Britse media raakte één man verpletterd. Volgens een twittergebruiker aanwezig op de site, zou de man wel al bevrijd zijn. Over zijn toestand is voorlopig niets geweten. Andere zouden nog vastzitten in het huis. De brandweer doet er momenteel alles aan om de mensen te bevrijden.

“Er was echt een enorme knal. Iedereen liep naar het raam om te zien wat er gebeurd was. Het duurde enkele minuten voor er ambulances en brandweersirenes te horen waren”, zegt een ooggetuige die anoniem wil blijven.

De brandweer heeft op twitter meegedeeld dat ze meer dan 14 oproepen hadden binnen gekregen over het incident. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.