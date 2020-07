De kalender van de reguliere competitie in de Proximus League seizoen 2020-2021

Het seizoen 2020-2021 van de Proximus League start op vrijdag 21 augustus met een thuiswedstrijd voor Beerschot of OH Leuven, de verliezer van de promotiefinale naar 1A, tegen promovendus Seraing. Na 28 speeldagen wordt de reguliere competitie afgesloten in het weekend van 24 april. Bekijk hier de volledige kalender*:

* Noot: OH Leuven en Beerschot werken op 2 augustus nog hun terugwedstrijd van de promotiefinale van vorig seizoen in 1B af. Nadien is pas bekend welk team stijgt naar 1A en welke ploeg achterblijft in 1B.

Speeldag 1 (21-24/08)

21/08 19.00 OHL / Beerschot - Seraing

22/08 20.45 Waasland-Beveren - Union

23/08 16.00 SK Deinze - RWDM

24/08 20.00 Westerlo - Lommel SK

Speeldag 2 (28-30/08)

28/08 20.00 Seraing - SK Deinze

29/08 20.45 Lommel SK - Waasland-Beveren

30/08 16.00 Union - Westerlo

30/08 20.00 RWDM - OHL / Beerschot

Speeldag 3 (11-13/09)

11/09 20.00 OHL / Beerschot - Union

12/09 20.45 RWDM - Westerlo

13/09 16.00 Seraing - Waasland-Beveren

13/09 20.00 SK Deinze - Lommel SK

Speeldag 4 (19/09)

Westerlo - Seraing

Waasland-Beveren - OHL / Beerschot

Lommel SK - RWDM

Union - SK Deinze

Speeldag 5 (26/09)

RWDM - Seraing

OHL / Beerschot - Westerlo

Union - Lommel SK

SK Deinze - Waasland-Beveren

Speeldag 6 (03/10)

Waasland-Beveren - RWDM

Lommel SK - OHL / Beerschot

SK Deinze - Westerlo

Seraing - Union

Speeldag 7 (18/10)

OHL / Beerschot - SK Deinze

Union - RWDM

Lommel SK - Seraing

Westerlo - Waasland-Beveren

Speeldag 8 (24/10)

Westerlo - Union

Waasland-Beveren - Lommel SK

Seraing - OHL / Beerschot

RWDM - SK Deinze

Speeldag 9 (31/10)

OHL / Beerschot - RWDM

Union - Waasland-Beveren

SK Deinze - Seraing

Lommel SK - Westerlo

Speeldag 10 (07/11)

Westerlo - OHL / Beerschot

Waasland-Beveren - SK Deinze

Lommel SK - Union

Seraing - RWDM

Speeldag 11 (22/11)

RWDM - Lommel SK

Union - Seraing

SK Deinze - OHL / Beerschot

Waasland-Beveren - Westerlo

Speeldag 12 (28/11)

Westerlo - SK Deinze

Seraing - Lommel SK

OHL / Beerschot - Waasland-Beveren

RWDM - Union

Speeldag 13 (05/12)

Union - OHL / Beerschot

Lommel SK - SK Deinze

Waasland-Beveren - Seraing

Westerlo - RWDM

Speeldag 14 (12/12)

SK Deinze - Union

Seraing - Westerlo

OHL / Beerschot - Lommel SK

RWDM - Waasland-Beveren

Speeldag 15 (19/12)

Westerlo - OHL / Beerschot

Waasland-Beveren - SK Deinze

Lommel SK - RWDM

Union - Seraing

Speeldag 16 (23/01)

OHL / Beerschot - RWDM

Seraing - Lommel SK

Union - Waasland-Beveren

SK Deinze - Westerlo

Speeldag 17 (30/01)

Westerlo - Union

Lommel SK - Waasland-Beveren

OHL / Beerschot - Seraing

RWDM - SK Deinze

Speeldag 18 (06/02)

Seraing - Westerlo

Union - Lommel SK

SK Deinze - OHL / Beerschot

Waasland-Beveren - RWDM

Speeldag 19 (13/02)

Westerlo - Lommel SK

SK Deinze - Seraing

OHL / Beerschot - Waasland-Beveren

RWDM - Union

Speeldag 20 (20/02)

Seraing - RWDM

Union - SK Deinze

Lommel SK - OHL / Beerschot

Waasland-Beveren - Westerlo

Speeldag 21 (27/02)

Waasland-Beveren - Seraing

SK Deinze - Lommel SK

OHL / Beerschot - Union

RWDM - Westerlo

Speeldag 22 (06/03)

20.01 Westerlo - SK Deinze

Lommel SK - Union

Seraing - OHL / Beerschot

RWDM - Waasland-Beveren

Speeldag 23 (13/03)

OHL / Beerschot - SK Deinze

Union - RWDM

Waasland-Beveren - Lommel SK

Westerlo - Seraing

Speeldag 24 (20/03)

Lommel SK - Westerlo

SK Deinze - Waasland-Beveren

Seraing - Union

RWDM - OHL / Beerschot

Speeldag 25 (03/04)

Westerlo - Waasland-Beveren

Lommel SK - Seraing

SK Deinze - RWDM

Union - OHL / Beerschot

Speeldag 26 (10/04)

RWDM - Lommel SK

OHL / Beerschot - Westerlo

Seraing - SK Deinze

Waasland-Beveren - Union

Speeldag 27 (17/04)

Westerlo - RWDM

SK Deinze - Union

Seraing - Waasland-Beveren

OHL / Beerschot - Lommel SK

Speeldag 28 (24/04)

RWDM - Seraing

Union - Westerlo

Lommel SK - SK Deinze

Waasland-Beveren - OHL / Beerschot