Hannelore uit ‘Over Winnaars’ helpt haar vriend een zorgverblijf uitbaten: “Ik zit zelf in een rolstoel. Dat stelt klanten gerust”

Ze raakte haar twee benen kwijt bij een val van een perron. Nadien beklom Hannelore Vens (30) Machu Picchu, werd ze topsporter, kroop ze na een infectie weer door het oog van de naald en vond ze in volle lockdown de liefde. Nu helpt ze haar nieuwe vriend een vakantieverblijf uitbaten voor mensen met een beperking. “Ik ben een vechter. Maar urenlang lakens strijken op mijn prothesen is wel heel pijnlijk.”

“Ik vecht voor alles in het leven. Ik ben dat zo gewoon”, zegt Hannelore Vens. Dat vechten doet ze nu in Hoeve Genemeer, een zorgverblijf in het Limburgse Beringen. Een plek waar mensen met een beperking ...