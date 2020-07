De Lijn krijgt respijt voor minimale dienstverlening

De Lijn krijgt uitstel tot na de sociale verkiezingen om een voorstel te doen rond minimale dienstverlening. Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) woensdag in het parlement na een vraag van Bert Maertens (N-VA).

De Lijn moet werk maken van een minimale dienstverlening in het geval van staking, besloot de nieuwe Vlaamse regering bij haar start. “Bij gebrek aan resultaten binnen de termijn van zes maanden, zal de regering het initiatief nemen om voormelde doelstelling alsnog te realiseren”, stond in het regeerakkoord. Peeters heeft op 8 januari, vandaag precies zes maanden geleden, de officiële brief gestuurd om die periode te laten starten.

De Lijn liet toen weten dat de onderhandelingen nog niet zouden worden opgestart om de vrede in aanloop naar de sociale verkiezingen niet te verstoren. Die hadden in het voorjaar moeten plaatsvinden, maar werden uitgesteld omwille van de coronacrisis. De verkiezingen zouden nu eind november worden georganiseerd.

Roger Kesteloot, topman van De Lijn, zei vorige week al tot dan te willen wachten. “Ik vind het niet gepast om vandaag, nu die zes maanden verstreken zijn, onmiddellijk werk te maken van minimale dienstverlening”, zei Peeters woensdag. “Ik hoop dat het sociaal overleg nog alle kansen kan benutten en dat De Lijn straks zelf met een voorstel kan komen, liefst tegen het einde van het jaar.”

Maertens had begrip voor die beslissing, maar drong toch aan op spoed. “Als we dit maar blijven uitstellen, komen we in de problemen, denk ik”, zei hij.