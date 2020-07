“Op reis gaan is geen luxe. Het is een nóódzaak”: psycholoog over reizen in tijden van corona

Een zomer zonder reizen. Het idee alleen al doet veel mensen steigeren. Was een volgepakt vliegtuig een maand of twee geleden nog een doembeeld, willen ze nu toch zo snel mogelijk weer de hort op. Dat is logisch, zegt hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis van de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Net in deze tijden is reizen nog noodzakelijker. Het is een sopje voor je brein. Hoe verder en exotischer de bestemming, hoe beter.”