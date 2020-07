Twee vrouwen dienen klacht in tegen postbode die hen filmde

Koekelare - Twee vrouwen uit Koekelare hebben officieel klacht ingediend tegen de postbode die hen filmde en belachelijk maakte. De postbode werd ondertussen ontslagen maar de vrouwen voelen zich zwaar vernederd.

Twee filmpjes waarin hij klanten belachelijk maakt hebben tot het ontslag van een jonge West-Vlaamse postbode geleid. Op het eerste filmpje spreekt hij een vrouw op straat aan. Hij vraagt haar om mee te komen naar zijn postwagen. “Ik heb hier een pakje voor u. Op naam van Pamela Anderson. Dat bent u toch, hé?” Op het tweede filmpje is te zie hoe hij een pakje aan de deur brengt bij een oudere vrouw. “Goedemiddag, dit pakketje hier is voor u, hé? Die dildo extra groot. Mat zwart.” De twijfel is in de ogen van de vrouw te zien. Verbaasd antwoordt ze dan maar affirmatief.

De vrouwen dienen nu klacht in. Eén van de vrouwen reageert bij Krant Van West-Vlaanderen. De dame werd afgelopen week uitgelachen maar ook nageroepen met ‘Pamela Anderson’. De vrouw voelt zich compleet vernederd.

