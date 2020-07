Ze ontsnapte aan de nazi’s, maar belandde in een ‘jappenkamp’. De ‘triestige optimist’ is niet meer

Lydia Chagoll is overleden. Ze werd 89, en liet zich in al die jaren nooit onder één noemer vatten. Ballerina en choreografe, schrijfster en cineaste tot op hoge leeftijd, een Joods kind dat ontsnapte aan de nazi’s maar wel in de zogeheten ‘jappenkampen’ terechtkwam. Dat laatste tekende haar leven, maar bepaalde het niet. “Ik heb altijd geweigerd om een slachtoffer te zijn”, zei ze.

Het zegt iets over wie ze was: Lydia Chagoll is al op 23 juni in Overijse gestorven, maar ze wilde pas dat het nieuws een paar dagen na haar crematie naar buiten zou komen. Bloemen noch kransen, zeg maar ...