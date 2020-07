Franse buschauffeur hersendood na conflict over mondmaskers

Frankrijk verkeerd in schok na een zware aanval op een buschauffeur in Bayonne. Hij weigerde passagiers mee te nemen omdat ze geen kaartjes hadden en geen mondmaskers droegen, terwijl dat wel verplicht is. De man ligt nu met een zwaar hersenletsel in het ziekenhuis. Woensdagavond wordt er een witte mars gehouden in ere van de man.

De 59-jarige buschauffeur Philippe weigerde afgelopen zondag een man met een hondje mee te nemen omdat hij geen mondmasker droeg. Dat is, net zoals in België, momenteel verplicht op het openbaar vervoer. Gelijktijdig vroeg de buschauffeur aan vier andere passagiers om uit te stappen. Ook zij droegen geen mondmasker. De vier individuen hadden ook geen vervoersbewijs bij zich.

Het conflict escaleerde en de buschauffeur werd uit de bus geduwd. Twee van de individuen begonnen de man daarom te stampen tegen het bovenlichaam en het gezicht.

De vier personen vluchtten weg en lieten de buschauffeur bewusteloos achter op het voetpad.

Toen de hulpdiensten de man naar het ziekenhuis vervoerde, was hij ook nog bewusteloos. Hij liep een zwaar hersenletsel op en is waarschijnlijk hersendood. Verschillende buschauffeurs in de regio legden na de aanval het werk neer.

Misvormd

“Je kan niet zomaar iemand zijn leven nemen voor een vervoersbewijs”, zei de vrouw van de buschauffeur woensdagochtend in een interview met RTL France. Zij zegt haar man bijna niet meer te herkennen na de aanval. “Hij is mijn man niet. Zijn gezicht is opgezwollen en hij is misvormd.”

“Vandaag ben ik ook dood, mijn dochters ook. Wat gaan we morgen doen? We willen dat hij weer bij ons is, maar we weten eigenlijk dat hij dat nooit meer echt zal zijn.”

“Deze witte mars is een extra ondersteuning, omdat het voor extra kracht zorgt. Ik zei gisteravond tegen Philippe: ik zal je wreken. Deze belofte zal ik nakomen, ik heb de kracht en we gaan vechten”, zei de vrouw.

Ook de dochter van Philippe sprak de pers toe. “Ik wil dat de mensen die het leven van mijn vader hebben genomen, het leven van mijn moeder, ons eigen leven, lijden. Ik wil dat zij voelen wat wij nu voelen.”

Aanhoudingen

Volgens Frans media werden er ondertussen ook vier mensen aangehouden voor de aanval op de buschauffeur. Enkelen van hen zijn bekend bij het gerecht.