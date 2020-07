Lazio-speler kent zijn straf voor bijten van tegenstander: schorsing plus boete

Lazioverdediger Patric heeft een schorsing van vier wedstrijden en een boete van 10.000 euro gekregen nadat hij dinsdag een tegenstander in de arm beet.

Patric werd in de toegevoegde tijd van het duel op het veld van Lecce (2-1) van het veld gestuurd op aangeven van de VAR. Op beelden was te zien hoe de Spanjaard bij een corner in de arm van thuisverdediger Giulio Donati beet.

RODE KAART | Wat een domme fout van Patric, rode kaart! ???#LecceLazio ???? pic.twitter.com/fPwU7UxHVx — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 7, 2020

Op Instagram zei Donati achteraf dat Patric meteen na de match zijn excuses had aangeboden in de kleedkamer. Hij vroeg daarmee rekening te houden bij het bepalen van de strafmaat.