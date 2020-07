Impact van corona op de vastgoedmarkt is groot, maar er is meer aan de hand: waarom zijn appartementen plots zo duur? En is het wel de beste investering?

De impact van de coronacrisis op de vastgoedmarkt is groot. Wie een appartement wil kopen, betaalt daar nu gemiddeld 246.000 euro voor. Een forse stijging in vergelijking met vorig jaar. “Al was die tendens ook zonder corona al in gang gezet”, klinkt het. Waarom zijn appartementen dan plots zo duur? En loont het om erin te investeren of wachten we beter op een prijsdaling?