Twee jonge mensen overleden nadat auto omgekeerd in gracht belandt

Veurne - Bij een verkeersongeval in het landelijke Beauvoorde (Veurne) zijn woensdag in de late middag twee inzittenden van een personenwagen overleden. Het zou gaan om twee jonge mensen.

De twee zaten in een BMW die op de Boonakkerstraat tussen Beauvoorde en Bulskamp van de weg raakte. Wat ze in het landelijke Beauvoorde vlakbij Veurne deden is niet duidelijk. Het ongeval gebeurde net voorbij het brugje over een beekje in een S-bocht. De wagen ging over de kop en eindigde op zijn dak dwars in de gracht. Wegens de vele regen stond er behoorlijk wat water in de gracht. Zowel de politie, een MUG-dienst als de brandweer met duikers waren snel ter plaatse. Met de kraanarm van de brandweerwagen kon de wagen snel uit de gracht worden getakeld. De beide inzittenden bleken overleden te zijn bij aankomst van de hulpdiensten. Wanneer het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk want er waren geen getuigen.

Rechtdoor in bocht

Het was een voorbijrijdende automobilist die de wagen op zijn kop zag liggen in het water en de hulpdiensten belde. Dat gebeurde rond 17 uur. De wagen is na een bocht in de Boonakkerstraat rechtdoor gereden en in de gracht terechtgekomen op zijn dak. De twee inzittenden bleken een jonge man en een vrouw te zijn. Hun identificatie verliep moeilijk. De man, die eind de twintig is, kon na een tijdje wel geïdentificeerd worden, hij komt uit het Antwerpse. De vrouw had geen papieren op zak en moet nog geïdentificeerd worden. Vermoedelijk ging de man uit de bocht omdat hij de streek niet goed kende.

Onderzoek deskundige

De politie sloot na het ongeval de Boonakkerstraat volledig af voor het verkeer en verwittigde het parket. Die stuurde een deskundige ter plaatse voor onderzoek. Het parket van Veurne onderzoekt de feiten verder en zal voorlopig niet communiceren.