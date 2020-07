Ex-vrouw van Michel Fourniret wordt in augustus opnieuw verhoord

Monique Olivier, de ex-vrouw van Michel Fourniret, zal opnieuw verhoord worden door de onderzoeksrechter die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de verdwijning van Estelle Mouzin in 2003. Dat heeft AFP woensdag vernomen van haar advocaat. Ze wordt bij de onderzoeksrechter verwacht tussen 18 en 22 augustus, zei mr. Richard Delgenes.

Eind november had Monique Olivier in een verhoor door rechter Sabine Kheris het alibi van Fourniret onderuitgehaald voor 9 januari 2003, de dag van de verdwijning van het kleine meisje in Guermantes (Seine-et-Marne).

Op 24 januari had Olivier haar beschuldigingen tegen haar ex-man herhaald en ze had ook verzekerd dat hij Estelle Mouzin had “vermoord”.

Begin maart legde de 78-jarige seriemoordenaar bekentenissen af. Hij zei dat het lichaam, dat nooit is gevonden, zich in een van zijn voormalige eigendommen in de Ardennen zou bevinden.

Opgravingen einde juni in een huis dat eigendom was van de zus van Michel Fourniret in Ville-sur-Lumes, en in het kasteel van Sautou, leidden echter niet tot de vondst van het lichaam van het meisje.

Bovendien werd op 9 juni het onderzoek naar de verdwijning in 1993 in de Ornestreek van de 29-jarige Lydie Logé overgeheveld van Parijs naar het dossier-Fourniret van onderzoeksrechter Kheris.

Fourniret werd in 2008 veroordeeld tot levenslang voor de moord op zeven jonge vrouwen tussen 1987 en 2001. In 2018 werd hij opnieuw veroordeeld voor een moord.

LEES OOK. Betrapt door verfrommeld kasticket: vijftig speurders graven naar Estelle (9) in tuin van Fourniret