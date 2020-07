Ook N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter krijgt poederbrief

Na Vlaams Belang-Kamerleden Katleen Bury en Hans Verreyt heeft ook N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter woensdag een verdachte poederbrief ontvangen. De lokale politie en brandweer kwamen ter plaatse. De brief wordt onderzocht.

De brief werd verstuurd naar het thuisadres van Kamerlid Kathleen Depoorter in Evergem waar zij ook schepen Is. Ook haar kinderen wonen op hetzelfde adres.

Het was de echtgenoot van Kamerlid Depoorter die de brief opende. De omslag bevatte een bruinachtig poeder. Er stond geen afzender op de omslag.

De verdachte brief wordt momenteel onderzocht door de lokale politie.

“Mensen die een probleem hebben met de wijze waarop ik of mijn partij aan politiek doen, mogen dit altijd beleefd laten weten, geen enkel probleem”, reageert Depoorter, “maar politici intimideren met laaghartige acties zoals deze brief zijn een vorm van terreur die geen plaats heeft in onze samenleving.”

Het is woensdag al het derde Kamerlid dat melding maakt van een verdachte poederbrief. Eerder ontvingen ook Vlaams Belang-Kamerleden Katleen Bury en Hans Verreyt een gelijkaardige poederbrief.