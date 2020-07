Ook politiek hekelt vier wedstrijden van Pro League op zondag: “Het amateurvoetbal valt in duigen”

Vier wedstrijden op zondagnamiddag, het zet heel wat kwaad bloed. Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams parlement hekelde - op de CD&V na - elke partij het initiatief van de Pro League om het amateurvoetbal nog meer concurrentie aan te doen.

Het was de Pro League, de verzameling van profclubs, die in de tender aandrong op zo veel mogelijk wedstrijden op zo veel mogelijk verschillende momenten. Daarom worden er komend seizoen op zondagnamiddag vier in plaats van drie wedstrijden gespeeld. De stoet van ontevredenen wordt langer. De supporters vinden de wedstrijd op zondagavond om 20.45 uur ondoenbaar. Het amateurvoetbal vindt het niet kunnen dat er nu in de namiddag twee wedstrijden worden gespeeld die concurrentie betekenen voor hun duels. En er is dus ook de politiek.

Els Ampe (Open Vld), Johan Deckmyn (Vlaams Belang), Lise Vandecasteele (PVDA), Freya Perdaens (N-VA) en Annick Lambrecht (SP.A) stonden ook aan de klaagmuur. Hun vrees is dat het amateurvoetbal ten onder zal gaan. “Provinciale ploegen vragen solidariteit en compensatie”, aldus Ampe. “De jeugdspelertjes dreigen niet meer dezelfde vorming te krijgen. Want er zullen minder inkomsten zijn om goede opleidingen te geven. Wat dan weer voor minder talentrijke spelers oplevert.”

“Drie jaar geleden werd al gevraagd om die zondagnamiddag te vrijwaren”, zeiden verschillende politici in koor. “Wie gaat die verliezen vergoeden? Het amateurvoetbal valt in duigen.”

Geen belastinggeld

Ben Weyts (NV-A), Vlaams minister van Sport, sloot zich aan bij de ongeruste politici. “Ik heb hier geen goed gevoel bij. De Pro League kiest voor tv-geld, maar De Bruyne en Lukaku zijn wel begonnen bij Drongen en Rupel Boom. Dit is denken op de korte termijn, snelle winst via tv-geld. De langetermijngevolgen worden uit het oog verloren. De Pro League zou toch eens met de amateurs aan tafel moeten zitten. Tegelijkertijd kan ik geen Vlaams belastinggeld geven na beslissingen van een private organisatie.”

Weyts voegde er nog een probleem aan toe: “Zijn die wisselende tijdslots goed doorgesproken met de politiekorpsen van de lokale besturen? Als ik het goed begrijp, kan het aanvangsuur om de twee weken wisselen.”

Bij de Pro League reageerde men dat er niets zal veranderen en dat de amateurafdeling geen geld zal toegestoken worden. “We betalen al een hogere opleidingsvergoeding aan de amateurclubs en we onderzochten de invloed van 1A-wedstrijden op zondag op amateurduels. Wel, dat maakt geen verschil.”