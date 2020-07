Race tegen de klok voor Eden Hazard: problemen zijn nog niet van de baan

Real Madrid lijkt op weg naar de titel, maar kan Eden Hazard (29) nog een bijdrage leveren? De voorbije twee dagen verscheen de Rode Duivel wel op het veld voor de groepstraining, maar even veel keer werkte hij die maar deels af. De problemen aan zijn enkel zijn nog niet van de baan.

Hazard ondervindt nog steeds hinder bij het sprinten en kort wegdraaien en dat is net zijn handelsmerk. Vorige week zat de dribbelaar niet in de selectie tegen Athletic Bilbao en het is twijfelachtig of hij vrijdag de selecte haalt tegen Alaves.

Real doet er wel alles aan om zijn ster klaar te stomen en de race tegen de klok te winnen. De pijn in de enkel – waaraan Hazard al twee keer werd geopereerd – stak opnieuw de kop op na een potige match tegen Espanyol.