Zes Vlaams Belang-Kamerleden hebben poederbrief ontvangen

Naast Katleen Bury en Hans Verreyt, hebben nog verschillende andere Kamerleden van Vlaams Belang woensdag een poederbrief ontvangen. Dat bevestigt de Kamerfractie van de partij. Onder meer Ellen Samyn, Kurt Ravyts, Barbara Pas, Steven Creyelman en Nathalie Dewulf zouden elk een brief met verdacht poeder ontvangen hebben.

Naast de verschillende Kamerleden van Vlaams Belang heeft ook N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter woensdag bij haar thuis in Evergem een verdachte poederbrief ontvangen.

Of het verdachte poeder giftig of schadelijk is, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de verschillende brieven.