Didier Lamkel Zé haalt uit naar ploegmaat Lior Refaelov: “Hij doet zelf geen inspanningen, maar is de eerste om zijn mond open te trekken”

Didier Lamkel Zé heeft nog eens van zich laten horen. De winger, die bij Antwerp met de B-kern moet trainen omdat hij bij het begin van dit seizoen zijn kat gestuurd had, pakt ploegmaat Lior Refaelov hard aan op Instagram. “Die kerel doet zelf geen inspanningen op het veld, maar is wel de eerste om zijn mond open te trekken”, klinkt het. Lamkel Zé heeft het bericht intussen verwijderd.

Refaelov zei vorige week in een interview met onze krant dat hij niet meer met Lamkel Zé zou inpraten. “Puur qua talent is hij een van de beste spelers in België, maar ga je het team helpen door hem op te stellen?”, vroeg hij zich af.

LEES OOK. Lior Refaelov denkt nog bepalender te kunnen worden onder Leko: “Voor Ivan en mij is dit een nieuwe start”