Met uitsterven bedreigde grauwe klauwier keert terug naar Vlaams-Brabant

De grauwe klauwier heeft de weg teruggevonden naar de provincie Vlaams-Brabant. Deze zangvogel is met uitsterven bedreigd. Dat meldt woensdag de provincie Vlaams-Brabant, die de terugkeer dankt aan een natuurstudie.

Na een aantal sporadische broedgevallen kwamen tussen 2017 en 2019 acht koppels tot broeden in Vlaams-Brabant en vlogen 23 jonge klauwieren uit. De grauwe klauwier dook onder meer op in het provinciaal natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei in Linter. Deze vogel is een zeldzame soort die genoteerd staat als “met uitsterven bedreigd”.

De terugkeer is volgens het Vlaams-Brabantse provinciebestuur te danken aan het inrichten en beheren van gebieden op basis van kennis uit onderzoek door Brakona. Het onderzoek van deze koepel voor natuurstudie vormt de wetenschappelijke basis voor het provinciaal biodiversiteitsbeleid.

Voor de ondersteuning van Brakona hernieuwde de provincie de samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt Studie, een dienst binnen de koepelvereniging Natuurpunt.