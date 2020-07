Natuurlijk moet het personeel in de woon-zorgcentra gelijk loon voor gelijk werk krijgen. Dat zegt de Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer. Maar er moet vooral meer personeel bijkomen én er moeten voldoende mensen zijn om de vacatures in te vullen.

De Vlaamse regering is onderhandelingen gestart om het Vlaamse zorgpersoneel betere loon- en arbeidsvoorwaarden te geven. Dat gaat zowel over de mensen in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg als ...