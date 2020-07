Pieter Gerkens mag blijven bij Anderlecht, maar wil hij dat ook?

Pieter Gerkens (25) kreeg in de eerste oefenmatch van Anderlecht geen speelminuten. De middenvelder is nochtans hersteld van zijn hielblessure en kreeg van Vercauteren en Kompany te horen dat hij niet weg moet.

Vorig jaar speelde hij door blessureleed maar 140 minuten, maar bij Anderlecht zien ze nog heil in zijn werkkracht, polyvalentie en ervaring. Maar ziet Gerkens het zelf zitten om te blijven? Hij heeft nog één jaar contract met optie, maar beseft dat hij bij RSCA vaker dan hem lief is gebruikt zal worden als joker/invaller die nooit klaagt. De Limburger wil liever spelen.

Aan interesse is er geen gebrek. Zelfs vorig seizoen informeerden clubs als STVV, Zulte Waregem en zelfs Standard naar zijn voorwaarden. Probleem is dat hij bij Anderlecht een jaarloon van zo’n 500.000 euro heeft. Het is niet elke ploeg gegeven dat te betalen en Gerkens wil ook niet zomaar een stap achteruit zetten. Biedt het buitenland een alternatief?