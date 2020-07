“Elk kind dat overlijdt is een klap. Het is een troost dat wij hen een ietwat normaal leven konden geven”: drijvende kracht achter Bednet neemt na 14 jaar afscheid

Vandaag zijn ze met meer dan duizend, de langdurig zieke kinderen die via de webcam meevolgen in de klas. Het was ooit anders. Els Janssens (52) begon veertien jaar geleden bij Bednet in een klein Leuvens kantoortje van waaruit ze hooguit vijftien kinderen hielp. “Jarenlang heb ik gestreden voor hun recht op synchroon internetonderwijs. Ik ben bijzonder trots dat we dat hebben bereikt.”