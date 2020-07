Snellere berekening toeslag op Groeipakket

De participatietoeslag op het basisbedrag van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, zal voortaan sneller worden berekend, zodat een gezin meteen het juiste bedrag ontvangt. Het Vlaams Parlement keurde daartoe woensdag een voorstel van decreet goed.

De selectieve participatietoeslag op het Groeipakket wordt toegekend aan kinderen die onderwijs volgen in een erkende school en die opgroeien in een gezin met een lager inkomen. Het bedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen, de opleiding die een leerling volgt en de gezinssamenstelling.

Tot nog toe gebeurde de berekening op 31 december van het lopende schooljaar. Indien er tussen de start van het schooljaar en die datum dus een wijziging optrad, had dat impact op het bedrag van de toeslag. Sommige gezinnen moesten een bijpassing krijgen, anderen moesten een deel terugbetalen. Met het voorstel van decreet wordt de situatie op 31 augustus als basis gebruikt en krijgt het gezin dus meteen het juiste bedrag. De wijziging gaat in vanaf het komende schooljaar.

