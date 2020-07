Premier Coulibaly van Ivoorkust onverwacht overleden

Amadou Gon Coulibaly, de premier van Ivoorkust, is woensdag onverwacht overleden. Dat meldt het kabinet van de president.

De 61-jarige Coulibaly, die ook kandidaat was voor de komende presidentsverkiezingen in het West-Afrikaanse land, werd onwel tijdens een vergadering van het kabinet van ministers. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed even later.

Hij was de kandidaat van de regerende partij bij de presidentsverkiezingen die in oktober plaatsvinden. Coulibaly kwam afgelopen donderdag terug uit Frankrijk na twee maanden ziekenhuisopname door hartproblemen.