KV Mechelen speelt in eerste oefenwedstrijd gelijk tegen RWDM, STVV verslaat Geel

KV Mechelen is in zijn eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen niet voorbij 1B-club RWDM geraakt. Het duel in het Waals-Brabantse Eigenbrakel eindigde op 1-1. Kort na de pauze wiste de Ivoriaanse Malinwaspits William Togui (47.) het eigen doelpunt van Peyre (26.) uit.