Killian Overmeire onderhoudt conditie bij… Club Brugge

Nieuw gezicht op de Brugse trainingen vanaf komende maandag. Niemand minder dan Lokers boegbeeld Killian Overmeire (34) gaat bij de Brugse beloften zijn conditie onderhouden. De middenvelder is het individueel trainen beu en zal bij blauw-zwart meetrainen tot hij een nieuwe uitdaging heeft gevonden.

Die uitdaging ligt voor alle duidelijkheid niet bij de A-kern van Club Brugge. Na maanden individueel werken – sinds het faillissement van Lokeren in april zit Overmeire zonder club – was de middenvelder op zoek naar een club waar hij in groepsverband kon trainen om op niveau te blijven. Het voor hem nabijgelegen Brugge en de goede banden met hoofd opleiding Pascal De Maesschalck en talentcoach Carl Hoefkens – met wie Overmeire de trainersopleiding volgt – maakten van blauw-zwart de ideale club om de komende weken bij aan te sluiten.

Overmeire genoot vlak na het Lokerse faillissement veel interesse van andere clubs, maar die is ondertussen wat gaan liggen. De middenvelder wil zijn carrière graag voortzetten en geeft zichzelf tot 31 augustus om een nieuwe club te vinden. Fun fact: een klein decennium geleden zat Overmeire twee keer rond de tafel met Club. Tien jaar later zal hij dus alsnog – al is het maar voor eventjes – in blauw en zwart te zien zijn.