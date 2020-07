“Hier moeten koppen rollen”

Wat een afgang. Het BAS heeft de Pro League nu te kijk gezet. Vilein van het Belgische Arbitragehof voor de Sport maar onze profclubs hebben het toch vooral aan zichzelf te danken. Wie houdt de eer aan zichzelf en neemt ontslag? Voorzitter Peter Croonen en/of CEO Pierre François?

Foto: BELGA

De heren van het BAS hebben het sluw maar ook boosaardig gespeeld. Ze laten Croonen en François dinsdag na de algemene vergadering een triomfantelijke persconferentie geven waarop ze uitschreeuwen dat het nu allemaal geregeld is: 16 clubs en play-offs. Alleen de champagne ontbrak. Ook gisteren bij de voorstelling van de kalender van 1A en 1B was het die sfeer. Eén (nieuw) lid van de raad van bestuur merkte nog op: “Als het BAS nu Waasland-Beveren maar niet gelijk geeft.” Het was de enige keer dat we op heel de middag het BAS hoorden vernoemen.

Het moet het BAS, met dezelfde voorzitter die vorig seizoen ook al Waasland-Beveren vrijsprak, een balk in het oog geweest zijn dat er na de verbazingwekkende uitspraak over de licentie van Moeskroen door de Pro League en de voetbalbond werd geopperd dat het BAS uit de licentieprocedure zou worden weggetrokken. Het kan niet anders dan dat dit heeft meegespeeld. Dat het BAS gisteren, amper vijf uur na de officiële voorstelling van de kalender, dan plots met het langverwachte verdict kwam en alles weer op zijn kop zette kan geen toeval zijn. Het ligt er vingerdik op. Wie laatst lacht...

Los daarvan kunnen we veel meer dan in de zaak rond KV Mechelen vorig jaar en Moeskroen dit seizoen begrip opbrengen voor deze beslissing van het BAS. Ook in Frankrijk en Nederland werden soortgelijke uitspraken gedaan. Het is ook zo dat Waasland-Beveren, hoe klein de kans misschien ook was, nog een kans had om zich sportief te redden. Die mogelijkheid werd hen ontnomen. Dat is niet fair. Het getuigt van grote arrogantie dat de leiding van de Pro League de beslissing van het BAS niet afwachtte alvorens het ‘definitieve’ competitieformat en de ‘definitieve’ kalender voor volgend seizoen voor te stellen.

Dit geknoei is nu al sinds het uitbreken van de coronacrisis bezig. Als de leiding van de Pro League zichzelf ernstig neemt, houdt ze de eer aan zichzelf. Voorzitter Peter Croonen was een voorvechter van 16 clubs met play-offs, veranderde even van idee door naar 18 met mini-play-offs te gaan maar begaf onder druk van onder meer Mehdi Bayat om toch maar weer voor 16 plus mini-play-offs te gaan. Als eindverantwoordelijke auteur van één van de meest trieste bladzijden uit de geschiedenis van de Pro League is, houdt hij het best voor bekeken. Net zoals zijn CEO Pierre François, in tegenstelling tot Croonen wel bezoldigd. François staat al veel langer ter discussie. Hij overleefde tot hiertoe elk incident. Dit mag eindelijk de druppel zijn.